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Зеленского просят восстановить работу метро в Украине

Зеленского просят восстановить работу метро в Украине

Киев  •  УНН

 • 25926 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить работу метро в Украине, ведь это приведет к негативным экономическим последствиям. Соответствующая петиция №22/089594-эп появилась на сайте главы государства, передает УНН.

"Просим срочно возобновить работу метрополитенов в Украине. Метрополитены - стратегические транспортные объекты, от работы которых зависит экономика и безопасности страны. Длительная остановка работы этого вида транспорта приведет к негативным экономическим и другим последствиям", - говорится в тексте петиции.

Также автор петиции отмечает, что для работников медицинских и других стратегических учреждений нужно ввести льготы или бесплатный проезд.

Петиция набрала 20 голосов из 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дня.

Добавим, что на сайте Президента есть несколько петиций, касающихся ограничений общественного транспорта в Украине в связи с введением карантина.

Так, Зеленского просят изменить транспортные ограничения и восстановить междугороднее транспортное сообщение, а также увеличить количество людей от 10 до 20, которые могут одновременно находиться в транспортном средстве.

Кроме того, Президента просят ввести обязательное тестирование на коронавирус для всех без исключения граждан для своевременного выявления заболевания. Соответствующая петиция № 22/089580-эп набрала 28 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дня.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве не рассматривается возможность частичного восстановления работы метро, а люди, которые об этом сообщают не являются специалистами в этой области.

Украинские Национальные Новости

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