Кличко прокоментував можливість часткового відновлення роботи метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві не розглядається можливість часткового відновлення роботи метро,а люди, які про це повідомляють не є фахівцями у цій галузі. Про це мер міста Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі “Українського радіо”, передаж УНН.
“Люди, які заявляють про це, не є фахівцями, не є відповідальними за транспортну галузь. По-друге, це може бути персональна думка, яку вони висловлюють”, - сказав Кличко.
Він додав, що міська влада створює дублюючі маршрути громадського наземного транспорту, під час закриття метро на період карантину, проте їх ще не достатньо.
Кличко зауважив, що закриття метро це вимушені заходи, так як коронавірус є ще не вивчений, а вакцини від нього у світі не існує.
“Ми розуміємо, що обмеження пересування містом – це дуже незручно для його мешканців. Але наше завдання, щоб вірус не розповсюджувався стрімко. І одна з рекомендацій міжнародних експертів, зокрема, наших колег з Уханя, - це обмеження соціальних контактів”, - додав він.
Нагадаємо, у Київській міській раді напрацьовують план спецзаходів для того, щоб метро з певними обмеженнями, але працювало.