Кличко прокоментував можливість часткового відновлення роботи метро

КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві не розглядається можливість часткового відновлення роботи метро,а люди, які про це повідомляють не є фахівцями у цій галузі. Про це мер міста Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі “Українського радіо”, передаж УНН.