Кличко прокомментировал возможность частичного восстановления работы метро

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве не рассматривается возможность частичного восстановления работы метро, а люди, которые об этом сообщают не являются специалистами в этой области. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире "Украинского радио", передаж УНН.