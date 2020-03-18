Кличко прокомментировал возможность частичного восстановления работы метро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киеве не рассматривается возможность частичного восстановления работы метро, а люди, которые об этом сообщают не являются специалистами в этой области. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире "Украинского радио", передаж УНН.
"Люди, которые заявляют об этом, не являются специалистами, не являются ответственными за транспортную отрасль. Во-вторых, это может быть персональная мысль, которую они выражают", - сказал Кличко.
Он добавил, что городские власти создают дублирующие маршруты общественного наземного транспорта, во время закрытия метро на период карантина, однако их еще недостаточно.
Кличко отметил, что закрытие метро это вынужденные меры, так как коронавирус еще не изучен, а вакцины от него в мире не существует.
"Мы понимаем, что ограничения передвижения по городу - это очень неудобно для его жителей. Но наша задача, чтобы вирус не распространялся быстро. И одна из рекомендаций международных экспертов, в частности, наших коллег из Уханя, - это ограничение социальных контактов", - добавил он.
Напомним, в Киевском городском совете нарабатывают план спецмероприятий для того, чтобы метро с определенными ограничениями, но работало.