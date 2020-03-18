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Київська влада хоче частково відновити роботу метро

Київська влада хоче частково відновити роботу метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У Київській міській раді напрацьовують план спецзаходів для того, щоб метро з певними обмеженнями, але працювало. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив секретар Київради Володимир Прокопів, передає УНН.

“Непрацюючий метрополітен — величезна проблема для міста. Але київська влада змушена виконувати постанову Кабінету міністрів... Зараз разом із колегами ми напрацьовуємо план спецзаходів, щоб метро все-таки запрацювало, але з деякими обмеженнями”, — зазначив секретар Київради.

Прокопів відзначає, що метрополітен повинен обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

“У столиці існує ще одна проблема. Близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей. Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи”, — додав він.

Нагадаємо, попри скарги деяких людей та народних депутатів про недієвість закриття метро через великі скупчення людей в іншому громадському транспорті, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що метро залишатиметься закритим, і це один з головних кроків для збереження здоров’я та життя людей. 

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