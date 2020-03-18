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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100318 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103471 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 105520 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Киевская власть хочет частично восстановить работу метро

Киевская власть хочет частично восстановить работу метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Киевском городском совете нарабатывают план спецмероприятий для того, чтобы метро с определенными ограничениями, но работало. Об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, передает УНН.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть должна выполнять постановление Кабинета министров ... Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - отметил секретарь Киевсовета.

Прокопив отмечает, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"В столице существует еще одна проблема. Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - добавил он.

Напомним, несмотря на жалобы некоторых людей и народных депутатов о неэффективности закрытия метро через большие скопления людей в другом общественном транспорте, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства подчеркнул, что метро будет оставаться закрытым, и это один из главных шагов для сохранения здоровья и жизни людей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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