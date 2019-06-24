В Киевской области объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киевской области объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час и до конца суток 24 июня грозы (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, в Украине объявили штормовое предупреждение.
Во второй половине дня 24 и в течение суток 25 июня в южной части грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).