У Київській області оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Київській області оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 червня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, в Україні оголосили штормове попередження.
У другій половині дня 24 та протягом доби 25 червня у південній частині грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).