В Киевской области на обочине нашли труп молодого мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Киевской области на обочине дороги обнаружили тело парня. Оказалось, что он был убит в ходе конфликта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Так, в Обуховский отдел полиции поступило сообщение, что на обочине дороги, у подъезда одной из многоэтажек, лежит молодой человек без признаков жизни.
"Как выяснилось, убитый - это местный житель в возрасте 25 лет. Смерть наступила в результате колото-резаной раны в области шеи", - говорится в сообщении.
Кроме того, была установлена личность подозреваемого. По данным полиции, это также житель Обухова, не работает.
"Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве, в результате чего подозреваемый достал нож и перерезал пострадавшему горло", - прокомментировали в полиции.
Личность мужчины установили, добавили в ГУНП.
"Оперативники задержали беглеца за два часа в соседнем городе Украинка", - указали в ведомстве.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины - убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.
Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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