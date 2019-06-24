У Київській області на узбіччі знайшли труп молодика
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У Київській області на узбіччі дороги виявили тіло молодика. Виявилося, що його було вбито у ході конфлікту. Про це повідомляє УНН, посилаючись на відділ комунікації ГУНП в області.
Так, до Обухівського відділу поліції надійшло повідомлення, що на узбіччі дороги, біля під’їзду однієї з багатоповерхівок, лежить молодий чоловік без ознак життя.
"Як з’ясувалося, вбитий – це місцевий житель віком 25 років. Смерть настала в результаті колото-різаної рани в області шиї", - йдеться в повідомленні.
Крім того, було встановлено особу підозрюваного. За даними поліції, це також житель Обухова, не працює.
"Між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, внаслідок чого підозрюваний дістав ніж і перерізав постраждалому горло", - прокоментували в поліції.
Особу чоловіка встановили, додали у ГУНП.
"Оперативники затримали втікача за дві години у сусідньому місті Українка", - вказали у відомстві.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України — вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
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