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В "Киевгорстрое" рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Строительные компании готовы строить больше жилья, но все упирается в уровень доходов украинцев. А пока застройщикам приходится самим стимулировать потенциальных покупателей программами лояльности и предложениями рассрочки. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, сообщает УНН.

Он напомним, что, по данным Национального банка Украины, в прошлом году по квартирам на тысячу человек населения Украина опередила страны ЕС.

"Но это не говорит о том, что мы догнали эти страны по уровню обеспечения жильем. У нас на тысячу человек приходится 400 квартир, в странах ЕС в среднем - почти 500. Строить больше? Не вопрос! Вопрос в том, сможет ли население это "больше" купить. Рынок готов поглощать, и потребность есть, но главным фактором все еще остается уровень доходов украинцев. По моему мнению, человек должен зарабатывать в месяц минимум среднюю цену квадратного метра. Только тогда жилье станет действительно доступным!" - считает Кушнир.

Руководитель крупнейшей в столице строительной компании отметил, что пока единственной возможностью остаются предложения самих застройщиков. Кушнир также напомнил, что в "Киевгорстрое" постоянно действуют одни из лучших на рынке условий рассрочки, хорошие скидки и выгодные партнерские ипотечные программы с банками.

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