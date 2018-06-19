В "Киевгорстрое" рассказали, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру

Он напомним, что, по данным Национального банка Украины, в прошлом году по квартирам на тысячу человек населения Украина опередила страны ЕС.

"Но это не говорит о том, что мы догнали эти страны по уровню обеспечения жильем. У нас на тысячу человек приходится 400 квартир, в странах ЕС в среднем - почти 500. Строить больше? Не вопрос! Вопрос в том, сможет ли население это "больше" купить. Рынок готов поглощать, и потребность есть, но главным фактором все еще остается уровень доходов украинцев. По моему мнению, человек должен зарабатывать в месяц минимум среднюю цену квадратного метра. Только тогда жилье станет действительно доступным!" - считает Кушнир.

Руководитель крупнейшей в столице строительной компании отметил, что пока единственной возможностью остаются предложения самих застройщиков. Кушнир также напомнил, что в "Киевгорстрое" постоянно действуют одни из лучших на рынке условий рассрочки, хорошие скидки и выгодные партнерские ипотечные программы с банками.