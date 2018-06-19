У "Київміськбуді" розповіли, скільки потрібно заробляти, щоб купити квартиру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Будівельні компанії готові будувати більше житла, але все впирається у рівень доходів українців. А поки забудовникам доводиться самим стимулювати потенційних покупців програмами лояльності та пропозиціями розстрочки. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

Він нагадав, що, за даними Національного банку України, торік по квартирах на тисячу осіб населення Україна випередила країни ЄС.

"Але це не говорить про те, що ми наздогнали ці країни за рівнем забезпечення житлом. У нас на тисячу осіб припадає 400 квартир, у країнах ЄС в середньому - майже 500. Будувати більше? Не питання! Питання в тому, чи зможе населення це "більше" купити. Ринок готовий поглинати, і потреба є, але головним фактором все ще залишається рівень доходів українців. На мою думку, людина повинна заробляти на місяць мінімум середню ціну квадратного метра. Лише тоді житло стане дійсно доступним!" - вважає Кушнір.

Керівник найбільшої у столиці будівельної компанії зазначив, що наразі єдиною можливістю залишаються пропозиції самих забудовників. Кушнір також нагадав, що у "Київміськбуді" постійно діють одні з кращих на ринку умов розстрочки, хороші знижки та вигідні партнерські іпотечні програми з банками.

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