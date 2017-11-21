В "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой" провели обыски

Обыски и выемка документов прошли в коммунальной корпорации "Киевавтодор", КП ДЭУ Святошинского, Деснянского, Оболонского и Подольского районов, в КО "Зеленстрой", СЗН Оболонского и Голосеевского районов, а также в некоторых подрядных организациях.

Все действия происходят в рамках производства по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.5 ст.191. - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

"На сегодняшний день были проведены обыски, задержаны 5 человек, проводятся следственные действия", - сказал Кличко.

Д.Сторожук отметил, что была проведена большая работа по выявлению преступных схем по разворовыванию денег городского бюджета.

"На сегодня мы можем констатировать факт по выявлению преступных группировок, которые действовали в "Киевавтодоре" и "Киевзеленстрой". Пяти лицам будут предъявлены подозрения, следствие будет продолжаться. В течение следующих трех месяцев мы сможем отдельные эпизоды направить в суд", - отметил замгенпрокурора.

И.Купранец рассказал о схеме, по которой разворовывались средства.

"Руководители высшего и среднего звена указанных предприятий, получив средства на проведение ремонтных работ, отправляли указанные средства по фиктивным договорам на подконтрольные себе коммерческие структуры, деньги переводились в наличные. Работы, которые по документам выполнялись коммерческими структурами, фактически выполнялись силами и средствами коммунальных предприятий. Задокументировано уже несколько эпизодов, по которым у нас есть экспертизы. Мы уже можем сказать о сумме подтвержденных убытков - 11-12 млн грн. Большие цифры мы будем доказывать в процессе расследования", - отметил он.

Как сообщал УНН, в прокуратуре сообщили детали дела экс-директора НСК "Олимпийский".