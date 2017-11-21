У "Київавтодорі" і "Київзеленбуді" провели обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генпрокуратура спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, департаментом захисту економіки Національної поліції та управлінням з питань запобігання та виявлення корупції КМДА провели обшуки та виїмку документів в “Київавтодорі”, "Київзеленбуді" та інших комунальних підприємствах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час спільного брифінгу з першим заступником Генерального прокурора України Дмитром Сторожуком і заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем, передає УНН з посиланням на прес-службу міського голови.
Обшуки та виїмка документів відбулись у комунальній корпорації “Київавтодор”, КП ШЕУ Святошинського, Деснянського, Оболонського та Подільського районів, в КО “Зеленбуд”, УЗН Оболонського і Голосіївського районів, а також в деяких підрядних організаціях.
Усі дії відбуваються в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191. - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
“На сьогодні були проведені обшуки, затримано 5 осіб, тривають слідчі дії”, - сказав В.Кличко.
Д.Сторожук відзначив, що була проведена велика робота щодо виявлення злочинних схем із розкрадання грошей міського бюджету.
“На сьогодні ми можемо констатувати факт щодо виявлення злочинних угрупувань, які діяли у “Київавтодорі” і “Київзеленбуді”. П’ятьом особам будуть пред’явлені підозри, слідство триватиме. Протягом наступних трьох місяців ми зможемо окремі епізоди направити до суду”, - зазначив заступник Генпрокурора.
І.Купранець розповів про схему, за якою розкрадалися кошти.
“Керівники вищої і середньої ланки зазначених підприємств, отримавши кошти на проведення ремонтних робіт, відправляли зазначені кошти за фіктивними договорами на підконтрольні собі комерційні структури, гроші оберталися в готівку. Роботи, які за документами виконувалися комерційними структурами, фактично виконувалися силами і засобами комунальних підприємств. Задокументовано вже декілька епізодів, по яких ми маємо експертизи. Ми вже можемо сказати про суму підтверджених збитків – 11-12 млн грн. Більші цифри ми будемо доводити у процесі розслідування”, - зазначив він.
Як повідомляв УНН, у прокуратурі повідомили деталі справи екс-директора НСК "Олімпійський".