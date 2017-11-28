В Киеве выросли объемы строительства

Индекс строительной продукции в январе-октябре 2017 года против января-октября 2016 года по строительству зданий составил 122,8%, в том числе, жилых зданий - 114,5%, нежилых зданий - 138,4%.

Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 161,6%.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.