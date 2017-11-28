В Киеве выросли объемы строительства
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В январе-октябре 2017 года предприятиями города Киева выполнено строительных работ на сумму 18882,9 млн грн. Индекс строительной продукции по сравнению с январем-октябрем 2016 года составил 133,1%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Главным управлением статистики в Киеве.
Индекс строительной продукции в январе-октябре 2017 года против января-октября 2016 года по строительству зданий составил 122,8%, в том числе, жилых зданий - 114,5%, нежилых зданий - 138,4%.
Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 161,6%.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. В течение 2017 года компания планирует построить около 400 тыс. кв. м.