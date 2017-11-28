У Києві зросли обсяги будівництва

Індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2017 року проти січня-жовтня 2016 року з будівництва будівель становив 122,8%, у тому числі, житлових будівель – 114,5%, нежитлових будівель – 138,4%.

Індекс будівельної продукції з будівництва інженерних споруд – 161,6%.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі - шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" ввів в експлуатацію протягом 2016 року більше 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ в порівнянні з 2015 роком. Протягом 2017 року компанія планує звести майже 400 тис. кв. м.