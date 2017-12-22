В Киеве вырос спрос на крепкий алкоголь, ликеры и вино - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В январе-сентябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи водки и ликеров в Киеве выросли на 0,2%, вина - на 8,2%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киеве, передает УНН.
Вместе с тем, за девять месяцев этого года спрос на коньяк и игристые вина (шампанское) среди жителей столицы сократился. В частности, розничные продажи коньяка уменьшились на 2%, игристых вин - на 1,6%.
За два года в Киеве (январь-сентябрь 2017 года до января-сентября 2015 года) спрос на водку и ликеры вырос на 25,4%, на вина - на 31,9%, на коньяк - на 20,5%, на игристые вина - на 34,1%.
Как сообщал УНН, к новогодним праздникам цены на алкоголь в Украине будут стабильными.
В частности, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.
Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.