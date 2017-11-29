Експерт розповів про ціни на алкоголь напередодні свят
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Ціна на алкоголь останні два роки стрімко піднімається вгору. Уряд, раз у раз, переглядає акцизи на спиртне в бік їх підвищення, аргументуючи свої дії вимогами ЄС. Про те, яких цінників на міцні напої очікувати українцям напередодні новорічних свят УНН розповів директор з маркетингу Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий.
За словами експерта, з огляду на те, що тільки у вересні поточного року був прийнятий новий рівень мінімальної роздрібної ціни, напередодні Нового року вартість алкоголь підніматися не буде.
"Ціна на горілку 0,5 л. 40% не повинна бути нижче 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде в діапазоні 82-87 грн на полиці відповідно.
Ціна на коньяк 0,5 л. трирічної витримки 40% не може бути нижче 119,46 грн.
Нормальним ціновим діапазоном для якісного тризіркового коньяку буде 125-130 грн за 0,5 л. При цьому, продукція типу бренді, може мати ціну 110-115 грн за 0,5 л на полиці, так як мінімальна ціна на даний тип продукту становить 109,97 грн.
Ігристе вино, або як ми звикли його називати "шампанське" буде коштувати від 79,19 грн за 0,7 л, а ціна ординарного вина 0,75 л не може бути нижче 39,64 грн. При цьому, якісне українське вино буде в діапазоні 50-65 грн", - розповів він.
Покупці повинні чітко усвідомлювати, що легальна продукція не може коштувати нижче встановлених державою цін, зазначив Безуглий.
"Будь-яка ціна нижче встановлених державою є нелегальною продукцією, яка може вкрай негативно вплинути на проведення свят", - додав експерт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, понад 80% українців купують алкоголь в супермаркетах. В Інтернеті спиртне купують 5% наших співвітчизників.