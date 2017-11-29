Эксперт рассказал о ценах на алкоголь в канун праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Цена на алкоголь последние два года стремительно поднимается вверх. Правительство, то и дело, пересматривает акцизы на спиртное в сторону их повышения, аргументируя свои действия требованиями ЕС. О том, каких ценников на горячительные напитки ожидать украинцам в канун новогодних праздников УНН рассказал директор по маркетингу Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.
По словам эксперта, учитывая то, что только в сентябре текущего года был принят новый уровень минимальной розничной цены, в канун Нового года стоимость алкоголь подниматься не будет.
"Цена на водку 0,5 л. 40% не должна быть ниже 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн на полке соответственно.
Цена на коньяк 0,5 л. трехлетней выдержки 40% не может быть ниже 119,46 грн.
Нормальным ценовым диапазоном для качественного трехзвездочного коньяка будет 125-130 грн за 0,5 л. При этом, продукция типа бренди, может иметь цену 110-115 грн за 0,5 л на полке, так как минимальная цена на данный тип продукта составляет 109,97 грн.
Игристое вино, или как мы привыкли его называть "шампанское" будет стоить от 79,19 грн за 0,7 л, а цена некреплённого вина 0,75 л не может быть ниже 39,64 грн. При этом, качественное украинское вино будет в диапазоне 50-65 грн", - рассказал он.
Покупатели должны четко осознавать, что легальная продукция не может стоить ниже установленных государством цен, отметил Безуглый.
"Любая цена ниже установленных государством является нелегальной продукцией, которая может крайне негативно повлиять на проведение праздников", — добавил эксперт.
Напомним, как сообщал УНН, более 80% украинцев покупают алкоголь в супермаркетах. В Интернете спиртное приобретают 5% наших соотечественников.