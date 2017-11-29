Эксперт рассказал о ценах на алкоголь в канун праздников

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Цена на алкоголь последние два года стремительно поднимается вверх. Правительство, то и дело, пересматривает акцизы на спиртное в сторону их повышения, аргументируя свои действия требованиями ЕС. О том, каких ценников на горячительные напитки ожидать украинцам в канун новогодних праздников УНН рассказал директор по маркетингу Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый.