У Києві зріс попит на міцний алкоголь, лікери та вино - статистика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У січні-вересні 2017 року, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, роздрібний продаж горілки та лікерів у Києві зріс на 0,2%, вина - на 8,2%. Про це повідомляє Головне управління статистики у Києві, передає УНН.
Разом з тим, за дев'ять місяців цього року попит на коньяк та ігристі вина (шампанське) серед жителів столиці скоротився. Так, роздрібний продаж коньяку зменшився на 2%, ігристих вин - на 1,6%.
За два роки у Києві (січень-вересень 2017 року до січня-вересня 2015 року) попит на горілку та лікери зріс на 25,4%, на вина - на 31,9%, на коньяк - на 20,5%, на ігристі вина - на 34,1%.
Як повідомляв УНН, до новорічних свят ціни на алкоголь в Україні будуть стабільними.
Так, за словами експерта Олексія Безуглого, вартість звичайної пляшки горілки буде стартувати від 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде у діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме щонайменше 79,19 грн за 0,7 л.
Коньяк трирічної витримки (0,5 л) буде коштувати не менше 120 грн.