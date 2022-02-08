В Киеве утром образовались пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 8 февраля, на улицах и проспектах Киева заметно усложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на улицах Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Коперника, Глыбочицкой, Новоконстантиновской, Богатырской, Набережно-Крещатицкой, Саксаганского, Жилянской, Елены Телиги, Дегтяревской, Большой Васильковской, Щусева.
Кроме того, движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Валерия Лобановского, Победы, Правды, Степана Бандеры, Леся Курбаса и Голосеевском.
На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Петра Григоренко, Юрия Гагарина, Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича. Движение также затруднено на улицах Попудренко, Ревуцкого, Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, Гната Хоткевича, Киото.
Движение на мосту Патона было осложнено в направлении правого берега. На Южном мосту и мосту Метро наблюдалось незначительное осложнение движения транспорта в направлении правого берега. На Северном мосту и Дарницком мосту можно было проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня, 8 февраля, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.