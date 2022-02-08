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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59326 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві зранку утворилися затори: на яких вулицях

У Києві зранку утворилися затори: на яких вулицях

Київ • УНН

 • 18028 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 8 лютого, на вулицях та проспектах Києва помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Так, на правому березі затори утворилися на вулицях Максима Кривоноса, Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, Коперника, Глибочицькій, Новокостянтинівській, Богатирській, Набережно-Хрещатицькій, Саксаганського, Жилянській, Олени Теліги, Дегтярівській, Великій Васильківській.

Окрім того, рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Валерія Лобановського, Перемоги, Правди, Степана Бандери, Леся Курбаса та Голосіївському.

На лівому березі рух ускладнено на проспектах Броварському, Петра Григоренка, Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича. Рух також ускладнено на вулицях Попудренка, Ревуцького, Анни Ахматової, Михайла Драгоманова, Гната Хоткевича, Кіото.

Рух на мосту Патона був ускладнений у бік правого берега. На Південному мосту та мосту Метро спостерігалося незначне ускладнення руху транспорту у напрямку правого берега. На Північному мосту та Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині сьогодні, 8 лютого, вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

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