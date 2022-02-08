Дощ та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Дощі і мокрий сніг очікуються сьогодні на частині території України, температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 6° тепла, у Карпатах - до 10 градусів морозу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 8 лютого невеликий, на півдні та сході країни помірний дощ та мокрий сніг, лише у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень без опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла.
У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.