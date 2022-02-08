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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 37615 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Дощ та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Дощ та до 6° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 18028 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Дощі і мокрий сніг очікуються сьогодні на частині території України, температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 6° тепла, у Карпатах - до 10 градусів морозу. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 8 лютого невеликий, на півдні та сході країни помірний дощ та мокрий сніг, лише у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень без опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (у східній частині - південно-східний), 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла. 

У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Українські Національні Новини

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