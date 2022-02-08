Дождь и до 6° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дожди и мокрый снег ожидаются сегодня на части территории Украины, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2° мороза до 6° тепла, в Карпатах - до 10 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 8 февраля небольшой, на юге и востоке страны умеренный дождь и мокрый снег, лишь в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях днем без осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный (в восточной части - юго-восточный), 7-12 м/с.
Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла.
В Карпатах снег, температура ночью и днем 5-10° мороза.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток около 0°.