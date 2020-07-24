В Киеве утром наблюдаются незначительные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно незначительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Валерия Лобановского, Голосеевский проспект, Большая Окружная дорога, проспект Леся Курбаса, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Елены Телиги, улица Юрия Ильенко, улица Набережно-Рыбальская, улица Набережно-Крещатицкая, улица Жилянская, улица Саксаганского, Набережное шоссе.
На левом берегу пробки наблюдаются на улице Братиславской, Броварском проспекте, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.
Движение Северным мостом, Южным мостом и на Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега. Мостом Метро и мостом Патона можно проехать свободно.
Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 43,50 доллара за баррель.