Світові ціни на нафту піднялися
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 43,50 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,44%.
При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 41,20 долара за барель, додавши 0,32%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.
В ОПЕК прогнозували ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.