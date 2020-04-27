В ОПЕК прогнозують ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В ОПЕК очікують, що рівень цін на нафту складе 40 доларів за барель у другій половині цього року. Про це завив міністр енергетики Алжиру Мохамед Аркаб у неділю в інтерв'ю алжирському радіо, передає УНН із посиланням на Shafaq News.
Аркаб пояснив, що за прогнозами організації ціни на нафту виростуть протягом травня і червня в середньому до 35 доларів за барель у зв'язку з реалізацією угоди про скорочення видобутку.
Міністр енергетики Алжиру вказав, що ринки почали давати позитивні сигнали в останні кілька днів, після великого спаду в середині минулого тижня.
Як повідомлялося в УНН, ОПЕК, Росія та інші нафтовидобувні країни 12 квітня домовилися у неділю скоротити видобуток на рекордні обсяги, що становить близько 10% світових поставок, щоб підтримати ціни на нафту в умовах пандемії коронавірусу.