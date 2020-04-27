В ОПЕК прогнозируют цены на нефть на уровне 40 долларов за баррель во второй половине года

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В ОПЕК ожидают, что уровень цен на нефть составит 40 долларов за баррель во второй половине этого года. Об этом завил министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб в воскресенье в интервью алжирскому радио, передает УНН со ссылкой на Shafaq News.