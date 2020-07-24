У Києві зранку спостерігаються незначні затори
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне незначне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, Велика Окружна дорога, проспект Леся Курбаса, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Олени Теліги, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Набережно-Рибальська, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Жилянська, вулиця Саксаганського, Набережне шосе.
На лівому березі затори спостерігаються на вулиці Братиславській, Броварському проспекті, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, Південним мостом та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега. Мостом Метро та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 43,50 долара за барель.