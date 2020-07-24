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19 березня, 18:42 • 65274 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 113467 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 106163 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 121340 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 127167 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 121437 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

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"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124057 перегляди

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У Києві зранку спостерігаються незначні затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне незначне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, Голосіївський проспект, Велика Окружна дорога, проспект Леся Курбаса, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Олени Теліги, вулиця Юрія Іллєнка, вулиця Набережно-Рибальська, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Жилянська, вулиця Саксаганського, Набережне шосе.

На лівому березі затори спостерігаються на вулиці Братиславській, Броварському проспекті, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.

Рух Північним мостом, Південним мостом та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега. Мостом Метро та мостом Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 43,50 долара за барель. 

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