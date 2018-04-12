В Киеве нашли утопленника: предварительно, это один из рыбаков

"Найдено тело мужчины, предварительно один из рыбаков, которые перевернулись на лодке", - сообщили в прокуратуре Киева.

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Напомним, на днях в Киеве компания из пяти мужчин пыталась переплыть на остров Жуков. Двум лицам это удалось, а трое перекинулись на лодке и исчезли.