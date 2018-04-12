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У Києві знайшли потопельника: попередньо, це один із рибалок

Київ • УНН

 • 17094 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві знайдено тіло потопельника. За попередньою інформацією правоохоронців, це може бути один із рибалок, які днями перекинулись на човні, передає УНН.

"Знайдено тіло чоловіка, попередньо один із рибалок, які перекинулись на човні", - повідомили у прокуратурі Києва.

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Нагадаємо, днями у Києві компанія з п'яти чоловіків намагалася переплести на острів Жуков. Двом особам це вдалося, а троє перекинулися на човні та зникли.

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