В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Из-за пробок в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. В связи с этим ввели оперативное положение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевпастранс.
Детали
Как отмечают, задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47, 50, 50к
Также из-за скопления автотранспорта задерживаются автобусы № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусы № 29, 30, 31, 47, 50, 50к по пр. Маяковского — бул. Перова — пр. Шухевича. На место вызвали полицию.
В связи со сбоем в работе общественного транспорта в городе ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.
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