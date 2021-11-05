В Киеве сбой в работе общественного транспорта. Введено оперативное положение

Детали

Как отмечают, задерживается движение автобусов № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусов № 29, 30, 31, 47, 50, 50к

Также из-за скопления автотранспорта задерживаются автобусы № 21, 73, 100, 101, 114 и троллейбусы № 29, 30, 31, 47, 50, 50к по пр. Маяковского — бул. Перова — пр. Шухевича. На место вызвали полицию.

В связи со сбоем в работе общественного транспорта в городе ввели оперативное положение № 4 — движение транспорта без соблюдения расписания.

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