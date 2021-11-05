У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

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Як зазначають, затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47, 50, 50к

Також через скупчення автотранспорту затримуються автобуси № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбуси № 29, 30, 31, 47, 50, 50к по пр. Маяковського — бул. Перова — пр. Шухевича. На місце викликали поліцію.

У зв’язку із збоєм у роботі громадського транспорту у місті ввели оперативне положення № 4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

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