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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 46002 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

Київ • УНН

 • 60370 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Через затори у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. У зв'язку із цим ввели оперативне положення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Київпастранс.

У Києві збій у роботі громадського транспорту. Введено оперативне положення

Деталі

Як зазначають, затримується рух автобусів № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбусів № 29, 30, 31, 47, 50, 50к

Також через скупчення автотранспорту затримуються автобуси № 21, 73, 100, 101, 114 та тролейбуси № 29, 30, 31, 47, 50, 50к по пр. Маяковського — бул. Перова — пр. Шухевича. На місце викликали поліцію.

У зв’язку із збоєм у роботі громадського транспорту у місті ввели оперативне положення № 4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві зранку утворилися затори: на яких вулицях

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