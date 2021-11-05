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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві зранку утворилися затори: на яких вулицях

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Станом на 8:15 п'ятниці, 5 листопада, на вулицях та проспектах столиці помітно ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

У Києві зранку утворилися затори: на яких вулицях

Деталі

Так, на правому березі рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Олени Теліги, Щусєва, Юрія Іллєнка, Великої Васильківській та В'ячеслава Чорновола.

Затори також є на вулицях Січових Стрільців, Вишгородській та Набережно-Хрещатицькій.

Також рух ускладнено на проспектах Повітрофлотському, Голосіївському, Валерія Лобановського, Перемоги, Степана Бандери, Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Тим часом, на лівому березі затори утворилися на проспектах Соборності, Броварському, Юрія Гагаріна та Миколи Бажана.

На мостах Дарницькому, Патона, Північному – рух ускладнено у напрямку правого берега. На Південному мосту помітно незначне ускладнення руху у напрямку правого берега. На мосту Метро можна було проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-11° тепла, вдень 15-17°.

У Києві вранці 5 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

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