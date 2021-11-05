В Киеве утром образовались пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По состоянию на 8:15 пятницы, 5 ноября, на улицах и проспектах столицы заметно затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Елены Телиги, Щусева, Юрия Ильенко, Большой Васильковской и Вячеслава Черновола.
Пробки также есть на улицах Сечевых Стрельцов, Вышгородской и Набережно-Крещатицкой.
Также движение затруднено на проспектах Воздухофлотском, Голосеевском, Валерия Лобановского, Победы, Степана Бандеры, Любомира Гузара и Леся Курбаса.
Тем временем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Соборности, Броварском, Юрия Гагарина и Николая Бажана
На мостах Дарницком, Патона, Северном – движение затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту заметно незначительное усложнение движения в направлении правого берега. На мосту Метро можно было проехать свободно.
Дополнения
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 8-11° тепла, днем 15-17°.
В Киеве утром 5 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).