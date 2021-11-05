Дощі на заході та до 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Україні сьогодні дощитиме на заході, вдень - до 20 градусів тепла. Про це УНН пвідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 5 листопада у більшості західних областей пройдуть дощі, на решті території без опадів.
Температура вночі 6-11° тепла, вдень 13-18°, у південній частині місцями 20°, в Карпатах 7-12°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-11° тепла, вдень 15-17°.
У Києві вранці 5 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).