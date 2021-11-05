Дожди на западе и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине сегодня будет дождливо на западе, днем - до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 5 ноября в большинстве западных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, в южной части местами 20°, в Карпатах 7-12°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 8-11° тепла, днем 15-17°.
В Киеве утром 5 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).