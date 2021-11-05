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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20105 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 40454 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

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4 апреля, 13:24 • 70170 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди на западе и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 17851 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Украине сегодня будет дождливо на западе, днем - до 20 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Дожди на западе и до 20° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 5 ноября в большинстве западных областей пройдут дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 13-18°, в южной части местами 20°, в Карпатах 7-12°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 8-11° тепла, днем 15-17°.

В Киеве утром 5 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Украинские Национальные Новости

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