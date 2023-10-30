В Киеве завтра возобновят движение на Дегтяревском путепроводе, где произошел обвал месяц назад
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. [ в Киеве завершили монтаж балок на Дегтяревском путепроводе поэтому движение транспорта под мостовым пространством планируется восстановить завтра. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КГ “Киевавтодор”, пишет УНН.
Детали
В минувшие выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода. Сегодня же продолжаются работы по монтажу плиты несъемной опалубки. Это даст возможность обустроить монолитную плиту на путепроводе.
Представители Киевавтодора подчеркнули, что движение транспорта под мостовым пространством планируется восстановить уже 31 октября.
Напомним
30 сентября в столице во время ремонтных работ на Дегтяревском мосту произошел обвал балок.
Устранение последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, осуществлялось за счет подрядной организации.
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