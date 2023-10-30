У Києві завтра відновлять рух на Дегтярівському шляхопроводі, де стався обвал місяць тому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві завершили монтаж балок на Дегтярівському шляхопроводі тому рух транспорту підмостовим простором планується відновити завтра. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК “Київавтодор”, пише УНН.
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Цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу. Сьогодні ж тривають роботи з монтажу плити незйомної опалубки. Це дасть можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі.
У Київавтодорі наголосили , що рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня.
Нагадаємо
30 вересня у столиці під час ремонтних робіт на Дегтярівському мосту стався обвал балок.
Усунення наслідків, спричинених надзвичайною ситуацією, здійснювалося за рахунок підрядної організації.
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