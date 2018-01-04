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В Киеве завтра на нескольких мостах ограничат движение

Киев • УНН

 • 15612 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра, 5 января, движение некоторыми мостами столицы частично ограничат, передает УНН со ссылкой на сообщение "Киевавтодора".

В Киеве завтра на нескольких мостах ограничат движение

В сообщении отмечается, что в связи с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта некоторыми мостами столицы.

В частности, движение ограничат 5 января:

• с 11:00 до 15:00 по Московскому мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина;

• с 15:00 до 17:00 Южным мостовым переходом по направлению движения с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе;

• с 15:00 до 19:00 по Московскому мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения со ст. м. "Петровка";

• с 17:00 до 19:00 мостом Метро через р. Днепр в направлении движения с просп. Броварской на Набережное шоссе.

В "Киевавтодоре" призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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