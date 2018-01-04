У Києві завтра на кількох мостах обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Завтра, 5 січня, рух деякими мостами столиці частково обмежать, передає УНН із посиланням на повідомлення “Київавтодору”.
У повідомленні зазначено, що у зв’язку з ремонтними роботами, за сприятливих погодних умов, буде частково обмежено рух транспорту деякими мостами столиці.
Зокрема, рух обмежать 5 січня:
• з 11:00 до 15:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка у напрямку руху до житлового масиву Троєщина;
• з 15:00 до 17:00 Південним мостовим переходом у напрямку руху з просп. М. Бажана на Наддніпрянське шосе;
• з 15:00 до 19:00 Московським мостом і мостом через р. Десенка в напрямку руху до ст. м. “Петрівка”;
• з 17:00 до 19:00 мостом Метро через р. Дніпро у напрямку руху з просп. Броварського на Набережне шосе.
У “Київавтодорі” закликали водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.