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В Киеве задержали разработчика более полусотни пиратских сайтов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Киберполиция разоблачила 35-летнего киевлянина на администрировании более полусотни пиратских интернет-ресурсов. Об этом сообщили упрес-службе Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, правоохранители пресекли деятельность ресурсов, которые воспроизводили фильмы и сериалы с нарушением авторского права.

"Работники киберполиции установили мужчину, который самостоятельно создал и администрировал 56 пиратских интернет-ресурсов. Среди них - http://kinogo2019.com, http://kinobudka.net, http://onlineseriali.net и http://lostkino.net. Также было установлено местоположение сервера, с которого осуществлялось воспроизведения аудиовизуальных произведений", - говорится в сообщении.

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В Киеве правоохранители провели ряд обысков. В ходе них было изъято ноутбуки, жесткие диски, телефоны и банковские карточки, на которые зачислялись средства от размещения рекламы на веб-сайтах. Кроме того, изъяли три системных блока, на которых было развернуто 210 виртуальных машин.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал УНН, киберполиции закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров.

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