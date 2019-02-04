У Києві затримали розробника понад півсотні піратських сайтів

Так, правоохоронці припинили діяльність ресурсів, які відтворювали фільми та серіали з порушенням авторського права.

"Працівники кіберполіції встановили чоловіка, який самостійно створив та адміністрував 56 піратських інтернет-ресурсів. Серед них - http://kinogo2019.com, http://kinobudka.net, http://onlineseriali.net та http://lostkino.net. Також було встановлено місце розташування серверу, з якого здійснювалося відтворення аудіовізуальних творів", - йдеться у повідомленні.

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У Києві правоохоронці провели низку обшуків. У ході них було вилучено ноутбуки, жорсткі диски, телефони та банківські картки, на які зараховувались кошти від розміщення реклами на веб-сайтах. Крім того, вилучили три системні блоки, на яких було розгорнуто 210 віртуальних машин.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Зловмиснику загрожує до шести років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНН, кіберполіція закрила один із найбільших онлайн-кінотеатрів.