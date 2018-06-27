В Україні закрили один із найбільших онлайн-кінотеатрів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Кіберполіція припинила роботу онлайн-кінотеатру, який розповсюджував інформацію із порушенням авторських прав. Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, передає УНН.
Так, працівники Поліського та Подільського управлінь Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Рівненщини за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури викрили учасників злочинної групи, які займалися адмініструванням "піратського" сайту.
"Онлайн-кінотеатр "onlainfilm" входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн. Щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони. Загальний об'єм відеофайлів, розміщених на сайті, перевищувала 50 ТБ", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що онлайн-майданчик працював протягом останніх дев'яти років.
Зловмисники для анонімізації своїх дій у мережі використовували послуги зворотного проксі-серверу, що надавало можливість ретранслювати запити клієнтів із зовнішньої мережі на один або декілька серверів, розташованих у внутрішній мережі.
"У місті Хмельницький поліцейські провели одночасно п'ять санкціонованих обшуків. За їх результатами вилучено комп'ютерну техніку та гроші. Сума шкоди, завданої правовласникам, буде встановлена після проведення усіх необхідних слідчих дій", – зазначили у Нацполіції.
За цим фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.176 (порушення авторського права і суміжних прав) КК України. Питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи буде вирішуватися після отримання результатів експертиз.
Нагадаємо, кіберполіція виявила факти несанкціонованого втручання в роботу облікових записів соціальних мереж та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.