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В Украине закрыли один из крупнейших онлайн-кинотеатров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Киберполиции прекратила работу онлайн-кинотеатра, который распространял информацию с нарушением авторских прав. Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, работники Полесского и Подольского управлений Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Ровенской области под процессуальнім руководством Ровенской местной прокуратуры разоблачили участников преступной группы, которые занимались администрированием "пиратского" сайта.

"Онлайн-кинотеатр "onlainfilm" входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышала 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышала 50 ТВ", – говорится в сообщении.

Отмечено, что онлайн-площадка работала в течение последних девяти лет.

Злоумышленники для анонимизации своих действий в сети использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов, расположенных во внутренней сети.

"В городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена ​​после проведения всех необходимых следственных действий", – отметили в Нацполиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы будет решаться после получения результатов экспертиз.

Напомним, киберполиции обнаружила факты несанкционированного вмешательства в работу учетных записей социальных сетей и распространение вредоносных программ.

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