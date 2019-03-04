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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26008 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122954 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121796 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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В Киеве задержали группу наркодельцов

В Киеве задержали группу наркодельцов

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве задержали группу наркодельцов, у них обнаружили более 4,4 кг прекурсоров, 1,7 млн грн и более 1 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили УНН в прокуратуре города Киева.

Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента противодействия наркопреступности ЧП Украины задержана группа из 5 человек, которые осуществляли незаконное изготовление и сбыт прекурсоров фенилнитропропена и псевдоэфедрин в особо крупных размерах с целью их дальнейшего использования для изготовления психотропных веществ.

"По результатам проведения санкционированных обысков у фигурантов производства изъято оборудование для изготовления прекурсоров и психотропных веществ, около 4,4 кг фенилнитропропена, другие прекурсоры в особо крупных размерах, марихуану. Кроме того у злоумышленников изъяли станок для изготовления патронов, более 1000 переработанных патронов и пуль, а также денежные средства в сумме 1700000 гривен, добытые преступным путем", - сообщили в пресс-службе.

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Указанным 5 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3, ст. 311 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, в Северодонецке разоблачена группа лиц, которая занималась сбытом наркотических средств. Совместными действиями полиции, СБУ и прокуратуры наркодилеров задержали.

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