В Киеве задержали группу наркодельцов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Киеве задержали группу наркодельцов, у них обнаружили более 4,4 кг прекурсоров, 1,7 млн грн и более 1 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили УНН в прокуратуре города Киева.
Киевской местной прокуратурой №7 совместно со следователями Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении Департамента противодействия наркопреступности ЧП Украины задержана группа из 5 человек, которые осуществляли незаконное изготовление и сбыт прекурсоров фенилнитропропена и псевдоэфедрин в особо крупных размерах с целью их дальнейшего использования для изготовления психотропных веществ.
"По результатам проведения санкционированных обысков у фигурантов производства изъято оборудование для изготовления прекурсоров и психотропных веществ, около 4,4 кг фенилнитропропена, другие прекурсоры в особо крупных размерах, марихуану. Кроме того у злоумышленников изъяли станок для изготовления патронов, более 1000 переработанных патронов и пуль, а также денежные средства в сумме 1700000 гривен, добытые преступным путем", - сообщили в пресс-службе.
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Указанным 5 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3, ст. 311 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, в Северодонецке разоблачена группа лиц, которая занималась сбытом наркотических средств. Совместными действиями полиции, СБУ и прокуратуры наркодилеров задержали.