У Києві затримали групу наркоділків

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту протидії наркозлочинності НП України затримано групу з 5 осіб, які здійснювали незаконне виготовлення та збут прекурсорів фенілнітропропен та псевдоефедрин в особливо великих розмірах з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

"За результатами проведення санкціонованих обшуків у фігурантів провадження вилучено обладнання для виготовлення прекурсорів та психотропних речовин, близько 4,4 кг фенілнітропропену, інші прекурсори в особливо великих розмірах, марихуану. Крім того у зловмисників вилучили станок для виготовлення патронів, більше 1 тисячі перероблених патронів та куль, а також грошові кошти у сумі 1,7 млн гривень, здобуті злочинним шляхом", - повідомили у прес-службі.



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Вказаним 5 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3, ст. 311 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Сєверодонецьку викрито групу осіб, яка займалася збутом наркотичних засобів. Спільними діями поліції, СБУ та прокуратури наркодилерів затримали.