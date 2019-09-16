В Киеве задержали банду разбойников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице задержали группу мужчин, которые подозреваются в ограблении заведений. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Так, 15 сентября сигнал о разбойном нападении поступил на спецлинию 102. Кассир заведения, расположенного на проспекте Тычины, сообщила, что в помещение ворвались четверо неизвестных с металлическими битами, избили имущество и забрали 4 тысячи гривен выручки.
Через два часа оперативник дежурной части получил аналогичное сообщение. Сотрудница заведения на бульваре Русановском заявила о том, что несколько незнакомцев повредили в помещении имущество и забрали из кассы около 7 тысяч гривен.
Пострадавшие дали полицейским похожие приметы нападавших, а впоследствии правоохранители установили, что действовала одна группа. Злоумышленники передвигались на иномарке, поэтому соответствующие ориентировки разослали всем патрулям.
Автомобиль полицейские обнаружили на Броварском проспекте. Когда его остановили, то в салоне находились все фигуранты, которых в дальнейшем узнали пострадавшие. Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанные — жители столицы в возрасте от 20 до 44-х годов, трое из них — ранее судимые за кражи. Установлено, что они могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений в Днепровском и Дарницком районах столицы. Эта информация проверяется.
“Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 187 (разбой, соединенный с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал фигурантам меры — содержание под стражей. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества”, — сообщили в полиции.
Напомним, в Киевской области задержали банду, которая напала и ограбила семью предпринимателей.