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У Києві затримали банду розбійників

У Києві затримали банду розбійників

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці затримали групу чоловіків, які підозрюються в пограбуванні закладів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Так, 15 вересня сигнал про розбійний напад надійшов на спецлінію 102. Касир закладу, розташованого на проспекті Тичини, повідомила, що у приміщення увірвалися четверо невідомих із металевими битами, побили майно та забрали 4 тисячі гривень виручки.

Через дві години оперативний чергової частини отримав аналогічне повідомлення. Співробітниця закладу на бульварі Русанівському заявила про те, що кілька незнайомців пошкодили у приміщенні майно та забрали із каси близько 7 тисяч гривень.

Потерпілі надали поліцейським схожі прикмети нападників, а згодом правоохоронці встановили, що діяла одна група. Зловмисники пересувалися іномаркою, а відтак відповідні орієнтування розіслали всім патрулям.

Автівку поліцейські виявили на проспекті Броварському. Коли її зупинили, то у салоні перебували усі фігуранти, яких у подальшому впізнали потерпілі. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затримані — жителі столиці, віком від 20-ти до 44-х років, троє із них — раніше судимі за крадіжки. Встановлено, що вони можуть бути причетні до скоєння аналогічних злочинів у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Ця інформація перевіряється.

“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи — тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили у поліції.

Нагадаємо, на Київщині затримали банду, яка напала та пограбувала родину підприємців.

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