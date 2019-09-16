У Києві затримали банду розбійників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У столиці затримали групу чоловіків, які підозрюються в пограбуванні закладів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, 15 вересня сигнал про розбійний напад надійшов на спецлінію 102. Касир закладу, розташованого на проспекті Тичини, повідомила, що у приміщення увірвалися четверо невідомих із металевими битами, побили майно та забрали 4 тисячі гривень виручки.
Через дві години оперативний чергової частини отримав аналогічне повідомлення. Співробітниця закладу на бульварі Русанівському заявила про те, що кілька незнайомців пошкодили у приміщенні майно та забрали із каси близько 7 тисяч гривень.
Потерпілі надали поліцейським схожі прикмети нападників, а згодом правоохоронці встановили, що діяла одна група. Зловмисники пересувалися іномаркою, а відтак відповідні орієнтування розіслали всім патрулям.
Автівку поліцейські виявили на проспекті Броварському. Коли її зупинили, то у салоні перебували усі фігуранти, яких у подальшому впізнали потерпілі. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затримані — жителі столиці, віком від 20-ти до 44-х років, троє із них — раніше судимі за крадіжки. Встановлено, що вони можуть бути причетні до скоєння аналогічних злочинів у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Ця інформація перевіряється.
“Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи — тримання під вартою. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна”, — повідомили у поліції.
Нагадаємо, на Київщині затримали банду, яка напала та пограбувала родину підприємців.