На Київщині затримали банду, яка напала та пограбувала родину підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Київщині КОРД затримав злочину банду, яка 21 серпня в с. Воропаївка, Іванківського району влаштувала розбійний напад на родину підприємців. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Зловмисники в масках проникли до оселі потерпілих зі зброєю. Подружжя зв’язали, погрожували праскою, а потім прострелили ногу власнику будівлі. Нападники відібрали коштовності, гроші та заволоділи автомобілем”, — сказано у повідомленні.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено осіб, які ґрунтовно підозрюються у вчинені цього нападу та затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
В ході проведення невідкладних обшуків місць проживання затриманих та їх автомобілів, вилучено чотири предмети схожі на гранати, зброю, набої, а також засоби зв’язку, якими вони користувалися під час нападів.
Зазначені особи перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області та інших регіонів України.
“Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст. 187 (Розбій) ч. ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), за ст. 257 (Бандитизм) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, КОРД у Дніпрі затримав банду викрадачів людей.