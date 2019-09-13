В Киевской области задержали банду, которая напала и ограбила семью предпринимателей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На Киевщине КОРД задержал преступления банду, которая 21 августа в с. Воропаевка, Иванковского района устроила разбойное нападение на семью предпринимателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“Злоумышленники в масках проникли в дом потерпевших с оружием. Супруги связали, угрожали утюгом, а затем прострелили ногу владельцу здания. Нападавшие отобрали драгоценности, деньги и завладели автомобилем”, — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые основательно подозреваются в совершении этого нападения и задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В ходе проведения неотложных обысков мест проживания задержанных и их автомобилей, изъято четыре предмета похожие на гранаты, оружие, патроны, а также средства связи, которыми они пользовались во время нападений.
Указанные лица проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области и других регионов Украины.
“Открытые уголовные производства по ч.3 ст. 187 (разбой) ч. Ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Напомним, КОРД в Днепре задержал банду похитителей людей.